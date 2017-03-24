Симеоне подтвердил, что Гризманн может уйти из «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн может покинуть команду. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед», заинтересованный в услугах французского футболиста, готов заплатить за Гризманна около € 100 млн.
«Может ли Гризманн уйти из «Атлетико» грядущим летом? Да, потому что у него в контракте прописана фиксированная сумма отступных и нет никаких гарантий, что Антуан останется. С этого момента я не знаю, что может произойти.
Я говорил с ним прошлым летом, тогда он остался. Он сказал, что если я остаюсь, то и он тоже. Но я никогда не буду требовать, чтобы он остался. Так было и с Диего Костой, и с Фалькао. Всегда поддерживаю решение футболистов, которые отдавались игре команды. До тех пор пока Гризманн будет в команде, «Атлетико» будет расти.
Гризманн является невероятным футболистом. Он исполнительный и делает на поле то, что вы просите. Он умный и очень много даёт команде», — цитирует Симеоне AS.