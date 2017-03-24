Реконструкция стадиона «Кубань» к ЧМ-2018 будет завершена в ноябре

Реконструкция стадиона «Кубань», который станет базой для одной из команд чемпионата мира 2018 года, завершится в ноябре. Сегодня президент РФС Виталий Мутко и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывали на стадионе «Кубань», где ведутся работы по реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира—2018.
Проект реконструкции стадиона предполагает переустройство помещений восточной трибуны с учётом требований ФИФА. В подтрибунных помещениях оборудуют раздевалки, тренерские, душевые, массажные кабинеты, конференц-зал, подсобные и вспомогательные помещения.
Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, рабочие обновят фасад, выполнят гидроизоляцию трибун, заменят инженерные сети и газон футбольного поля, сообщает пресс-служба администрации края.