Сёмин: надеемся, Чорлука и Денисов будут готовы к матчу с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как проходит подготовка к матчу 21-го тура РФПЛ с «Уфой», а также поведал о состоянии здоровья Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова.
«Пока многие футболисты находятся в расположении своих сборных, мы проводим тренировки на запасном поле нашего стадиона. В ближайшие дни мы проведём товарищескую игру с молодёжной командой. Эта игра даст нам возможность ближе познакомиться с нашими молодыми игроками, а для них наверняка этот матч будет хорошим стимулом себя проявить. Важно, что такие игры с «молодёжкой» всегда проходят в напряжённой борьбе – это то, что нам нужно. Совместим приятное с полезным, одним словом.
Ситуация с травмированными Чорлукой и Денисовым? Надеемся, что и Ведран, и Виталий будут готовы к матчам с «Уфой». Другое дело, что большой период они не будут тренироваться. Посмотрим, что скажут доктора», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».
Матч «Уфа» — «Локомотив» состоится 1 апреля. Начало — в 15:00 мск.