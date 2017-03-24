Нигматуллин: Черчесову придётся найти замены отсутствующим игрокам

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Кот'д-Ивуара. Игра состоится сегодня в Краснодаре.
«Каждый хочет победы национальной команды! Ждём появления рисунка сборной, его узнаваемости. Состав должен быть сильнейшим. Хочется, чтобы получали свои шансы и играли те, кто хорошо, ярко выглядят в чемпионате.
Черчесову придётся найти замены отсутствующим игрокам, потому что такие ситуации могут быть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Главный тренер вынужден уже наигрывать состав, потому что не так много времени осталось до этих турниров.
Сегодня мы обязаны выигрывать! Черчесов максималист и всегда ставит высокие задачи в любом матче. Важно побеждать и не пропускать независимо от статуса матча. Надеюсь, что 2:0 наши спокойно и уверенно выиграют», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.