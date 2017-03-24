Безбородов будет судить матч 29-го тура ФНЛ «Динамо» — «Тамбов»

Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура Футбольной национальной лиги, которые пройдут 1 апреля. Матч «Динамо» — «Тамбов» будет обслуживать 44-летний арбитр ФИФА Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба лиги.
1 апреля (суббота)
«Динамо» — «Тамбов»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Виктор Пышкин (Москва).
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: Игорь Панин (Ростов-на-Дону) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор — Михаил Веселовский (Москва).
«Балтика» — «Тосно»: Сергей Куликов (Саранск) — Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Алексей Монахов (Москва).
«Зенит-2» — «Спартак-2»: Андрей Фисенко (Владивосток) — Иван Бирюлин (Ярославль), Игорь Князев (Курск); инспектор — Владимир Мосягин (Липецк).
«Луч-Энергия» — «Волгарь»: Павел Шадыханов (Москва) — Ринат Деушев (Москва), Андрей Болотенков (Москва): инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Факел» — «Кубань»: Тимур Арсланбеков (Москва) — Олег Политов (Томск), Максим Степанов (Томск); инспектор — Валерий Матюнин (Москва).
«Сокол» — «Мордовия»: Евгений Кукуляк (Калуга) — Сергей Архипов (Ульяновск), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино).
«Шинник» — «Сибирь»: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург).
«Тюмень» — «Химки»: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Князев (Рыльск).
«Нефтехимик» — «Спартак-Нальчик»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Захаров (Москва).