Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

Стал известен стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара, который состоится сегодня в Краснодаре.
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Запасные: Беленов, Гилерме, Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Ал. Миранчук, Каннуников, Д. Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д’Ивуар. Начало встречи — в 19:00 мск.
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