Оценка арбитра Турбина за матч «Амкар» — «Зенит» может быть снижена

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подтвердил, что оценка арбитра Евгения Турбина за матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0) может быть снижена. За матч в Перми Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла. Однако контрольно-квалификационная комиссия ещё не разобрала эпизод, когда в концовке защитник «Зенита» Луиш Нету, сорвавший атаку «Амкара», не получил жёлтую карточку, которая стала бы для него второй.
«Момент с Нету на 86-й минуте встречи «Амкар» – «Зенит» был не разобран, потому что мы дополнительно попросили инспектора матча дать оценку по этому эпизоду. На основании его оценки и комиссии будем принимать решение, правильно ли поступил арбитр в данном эпизоде. Его оценка действительно ещё может быть снижена. Решение будет принято в среду», – сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.