Моуринью прилетел на матч Хорватия – Украина и может встретиться с Перишичем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прилетел в Загреб на матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия – Украина, сообщает Vecernji List.
По данным источника, португальский наставник прилетел в Хорватию для переговоров с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем, который пропустит встречу с Украиной из-за красной карточки, полученной в предыдущей игре с командой Исландии (2:0). По слухам, на Перишича также претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал», а манкунианцы готовы заплатить за игрока € 40 млн. Его переходу из «Интера» в «МЮ» могут поспособствовать хорошие отношения Моуринью с руководством миланской команды.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Украина. Начало встречи — в 22:45 мск.
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