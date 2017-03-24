Джака считает, что «Арсенал» находится на одном уровне с «Баварией»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака считает, что лондонский клуб и «Бавария» находятся на одном уровне, несмотря на то что в последних матчах «канониры» крупно уступали мюнхенской команде. На стадии 1/8 финала подопечные Арсена Венгера дважды проиграли «Баварии» с суммарным счётом 2:10.
«С моей точки зрения, они на одном уровне. Я так думаю. Поражения раздражают меня особенно, так как у меня остались хорошие воспоминания о матчах с „Баварией“.
Мы побеждали их три раза с мёнхенгладбахской „Боруссией“. И я не думаю, что „Боруссия“ находится на том же уровне, что и „Арсенал.
Я нахожусь в отличном городе, в выдающемся клубе. Единственное, чего не хватает «Арсеналу», — это чемпионства. Верю, это скоро всё изменится», — цитирует Джаку Blick.