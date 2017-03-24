Неймар уверен, что вместе с Месси и Суаресом они дополняют друг друга на поле

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился впечатлениями от игры с партнёрами по команде форвардами Луисом Суаресом и Лионелем Месси.
«Игра рядом с Месси и Суаресом влияет на меня. На поле мы каким-то образом дополняем друг друга. Я играю слева правой ногой, Месси — справа левой ногой, а Суарес является нашим бомбардиром. На поле всегда помогаем друг другу, а также дружим за его пределами. Это отражается и на нашей игре. Играть намного легче, когда тебе нравятся твои партнёры по команде», — цитирует Неймара Daily Mail.
В текущем сезоне Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании Неймар, Месси и Суарес забили на троих 82 гола за «Барселону».