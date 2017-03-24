Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукаку — о своём будущем: решение принято, поэтому я не могу говорить об этом

24 марта 2017, пятница. 19:46. Футбол
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не стал отвечать на вопрос относительно своего будущего, но при этом заявил, что решение уже принято.

«Решение уже принято, поэтому я не могу говорить об этом», — приводит слова Лукаку в своём «твиттере» бельгийский журналист Кристоф Террье.

Ранее Лукаку заявлял, что в будущем может стать форвардом мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.

Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. Также сообщалось, что нападающий отказался подписать новый контракт с «ирисками».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Эвертон Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
24 марта 2017, пятница
20:52 Сборная России в товарищеском матче проиграла команде Кот-д'Ивуара
20:49 Бушманов: приятно победить в первом же матче на посту тренера «молодёжки» России
20:47 Козловский: для меня быть послом ЧМ-2018 — это честь и ответственность
20:38 Россия — Кот-д'Ивуар: после второго гола гостей трибуны скандировали «молодцы»
20:22 Канделаки извинилась за ошибку в титрах «Матч ТВ» относительно Березуцких
20:19 В Луцке Тимощука хотят лишить звания почётного гражданина города
20:13 Россия — Кот-д'Ивуар: болельщики хозяев освистали собственную команду
20:02 Кантона: нырки Суареса в матче с «ПСЖ» — это футбольное порно
19:53 Молодёжная сборная России крупно победила в дебютном матче Бушманова
19:46 Лукаку — о своём будущем: решение принято, поэтому я не могу говорить об этом
19:44 Неймар уверен, что вместе с Месси и Суаресом они дополняют друг друга на поле
19:08 Приговор Месси по делу о неуплате налогов вынесут за 3 дня до «эль класико»
18:55 Актёр Данила Козловский стал послом чемпионата мира — 2018
18:41 Стал известен стартовый состав сборной Кот-д’Ивуара на матч с Россией
18:30 Китайский игрок, который наступил на ногу Витселю, дисквалифицирован на полгода
18:21 Женская молодёжная сборная России вышла в финал «Кубанской весны»
18:20 Джака считает, что «Арсенал» находится на одном уровне с «Баварией»
18:10 Де Брёйне может пропустить матч Бельгия — Греция
18:07 Кириченко: у «Ростова» достаточно внушительные долги по зарплатам и премиальным
18:05 Моуринью прилетел на матч Хорватия – Украина и может встретиться с Перишичем
17:50 Бутенко: телевизоров от болельщиков «Зенита» нет. Наверное, потерялись по пути
17:46 Оценка арбитра Турбина за матч «Амкар» — «Зенит» может быть снижена
17:37 Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром
17:30 Булыкин: футболисты не особо настраиваются на товарищеские матчи
17:29 Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято в марте 2018-го
17:18 «Спартак» отправился в Сербию на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано
17:08 Топ-10 футболистов, которых выгнали из клуба по необычным причинам
16:56 Люк Де Йонг заменит Янссена в сборной Нидерландов
16:55 Безбородов будет судить матч 29-го тура ФНЛ «Динамо» — «Тамбов»
16:37 Гибсон вызван в сборную Англии вместо Смоллинга
16:30 Нигматуллин: Черчесову придётся найти замены отсутствующим игрокам
16:26 Сёмин: надеемся, Чорлука и Денисов будут готовы к матчу с «Уфой»
16:18 Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца
16:05 Неймар: по эмоциям победа над «ПСЖ» ярче, чем победа в финале Олимпиады и ЛЧ
16:00 «Зенит» — Ломбертсу: желаем насладиться последними месяцами карьеры в Петербурге
15:57 Бышовец: Полоз и Бухаров позволят нам обыграть Кот-д’Ивуар
15:46 Стадион ЦСКА может принять матч за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20
15:42 Вайгль не сыграет против Азербайджана, участие Озила под вопросом
15:32 Игнатьев: Лоськов раздаёт передачи не хуже Тотти, если не лучше
15:31 Смольников провёл тренировку по индивидуальной программе
15:26 Гризманн — Пайету: Мбаппе усадит нас на скамейку в сборной Франции
15:13 Мхитарян признан лучшим игроком Армении 2016 года
14:51 Реконструкция стадиона «Кубань» к ЧМ-2018 будет завершена в ноябре
14:45 Ломбертс: знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с «Зенитом»
14:38 Конте заблокировал трансфер Неймара в «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Будете ли вы смотреть матч Россия - Кот-д'Ивуар?
Непременно посмотрю
1378 (35%)
Нет, у меня другие планы на вечер
1520 (38%)
Ещё не решил (-а)
1060 (27%)
Проголосовало: 3958
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+