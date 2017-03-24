Лукаку — о своём будущем: решение принято, поэтому я не могу говорить об этом

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не стал отвечать на вопрос относительно своего будущего, но при этом заявил, что решение уже принято.
«Решение уже принято, поэтому я не могу говорить об этом», — приводит слова Лукаку в своём «твиттере» бельгийский журналист Кристоф Террье.
Ранее Лукаку заявлял, что в будущем может стать форвардом мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.
Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. Также сообщалось, что нападающий отказался подписать новый контракт с «ирисками».