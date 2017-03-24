Молодёжная сборная России крупно победила в дебютном матче Бушманова

Молодёжная сборная России в Марбелье провела первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.
Российская команда встречалась со сверстниками из Румынии и победила со счётом 5:1. В первом тайме у россиян отличился Илья Жигулёв. В начале второй половины матча румыны счёт сравняли, но затем российская команда забила четыре мяча. Голы забили Александр Зуев, сумевший оформить дубль, а также Фёдор Чалов и Александр Макаров.
Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт 28 марта с командой Норвегии.