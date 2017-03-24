Козловский: для меня быть послом ЧМ-2018 — это честь и ответственность

Известный российский актёр Данила Козловский прокомментировал своё назначение послом чемпионата мира 2018 года в России.
«Для меня это большое событие, честь и ответственность. И я рад, что у меня есть возможность, занимаясь профессиональной деятельностью, быть причастным к этому эпохальному мероприятию — предстоящему в России чемпионату мира по футболу. Сейчас футбол в моей жизни играет одну из главных ролей — я как продюсер и режиссер снимаю своё первое кино – «Тренер». Это история о маленькой команде, которой предстоит совершить чудо. Финальная сцена фильма пройдёт на стадионе «Краснодар», поэтому мне особенно приятно стать послом ЧМ-2018 именно здесь. Я с нетерпением жду Кубок Конфедераций и, конечно, чемпионат мира. Это невероятные события глобального масштаба. Не говоря о том, что это будет очень интересно», — цитирует Козловского пресс-служба ФИФА.