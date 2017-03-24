Бушманов: приятно победить в первом же матче на посту тренера «молодёжки» России

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу в домашнем товарищеском матче с командой Румынии (5:1). Эта встреча стала первой для него в роли главного тренера россиян.
«Сложно делать какие-то выводы по товарищеской игре. Однако приятно победить в первом же матче. Понравилось то, что увидел сегодня на поле. Большую часть матча наша команда провела на высоком уровне, рисунок игры устроил.
Дубль Александра Зуева? Не стал бы отмечать кого-то отдельно. Вся сборная сегодня сыграла удачно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.