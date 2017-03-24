Нигматуллин: сборная Кот-д’Ивуара обводила российских игроков, как стойки

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение российской команды от сборной Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче.
«Как и все, я расстроен этой встречей. Хочется, чтобы на таком стадионе сборная России показывала соответствующую игру. Не хватило остроты. В воротах соперника стоял запасной вратарь чемпионата Конго, и было видно, что низкого уровня. Мяч до него долетал рваный, а он всё равно умудрялся его упускать каждый раз. Мы же не смогли создать ничего такого, чтобы мяч залетел в ворота.
Практически все игроки сыграли ниже своих возможностей. Оборона так вообще выступила ниже некуда. Сборная Кот-д’Ивуара обводила наших, как стойки. Можно сказать, мол, верните Березуцкого и Игнашевича, но это не вариант. И всё же хотелось бы, чтобы люди, пришедшие им на замену, соответствовали уровню и задачам», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.