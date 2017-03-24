Мостовой: если бы Россия участвовала в отборе ЧМ-2018, то не вышла бы туда

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды от Кот-д'Ивуара (0:2) в товарищеском матче, который прошёл в Краснодаре.
«Позорненько получилось. Хуже всего, что не увидел какого-то огонька в глазах наших игроков, хотя играли с не самым сильным соперником. Бывает, что команда выдаёт неудачную серию, но потом собирается и начинает выигрывать. Но в нашем случае я пока не верю, что у сборной России этот позитивный момент может наступить в ближайшее время.
Говорил и раньше: товарищеские матчи большой роли не играют, но это уже начинает походить на закономерность. Хорошо, что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира, а то не вышли бы туда. А так можем закурить сигару и продолжать эксперименты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.