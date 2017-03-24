Черчесов не намерен отказываться от схемы с тремя центральными защитниками

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после домашнего поражения от сборной Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче прокомментировал ход игры, а также заявил, что не откажется от схемы с тремя центральными защитниками, которая, по его мнению, ещё принесёт свои плоды.
«Мы остановились на этой схеме с тремя центральными защитниками и будем её наигрывать. Не будем шарахаться. Она еще принесёт свои плоды, не сомневаюсь.
Первый тайм играл соперник от обороны, поэтому у нас было много забросов. Это не получилось. Они забили, стали ещё больше играть от обороны. Нам пришлось взвинтить темп. Появились моменты, но не смогли забить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.