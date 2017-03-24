Романцев: впечатления от матча сборной России самые негативные, но они ожидаемы

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым прокомментировал домашнее поражение российской команды от сборной Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче.
«Впечатления от матча самые негативные, но они ожидаемы. Идёт поиск, и это абсолютно правильно. Надо искать, искать и искать. Черчесов убедился, что большинство игроков, выступивших сегодня, не соответствуют уровню сборной России и не смогут сделать результата. Но отрицательный результат – тоже результат.
Не стоит посыпать голову пеплом, нужно это воспринять как должное и понять, что идёт поиск оптимального состава», — сказал Романцев.