Жирков — о свисте с трибун: такие, значит, у нас болельщики

Защитник сборной России Юрий Жирков после домашнего поражения от команды Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче прокомментировал тот факт, что болельщики на стадионе в Краснодаре освистали команду.
«Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешёл в „Анжи“, освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.