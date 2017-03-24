Сборная Грузии проиграла Сербии, Турция обыграла Финляндию

Сборная Грузии потерпела поражение от команды Сербии (1:3) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и закончилась со счётом 1:3.
На 5-й минуте грузинов вывел вперёд Ника Качарава, однако в конце первого тайма Душан Тадич сравнял счёт, реализовав пенальти, а во второй половине игры сербы дожали хозяев — голевыми передачами Тадича воспользовались Александр Митрович и Мият Гачинович.
Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 11 очков (5 матчей); 2. Ирландия — 10 (4); 3. Уэльс — 6 (4); 4. Австрия — 4 (4); 5. Грузия — 2 (5); 6. Молдавия — 1 (4).
В другом матче квалификации ЧМ-2018 сборная Турции на своём поле переиграла Финляндию (2:0). Дублем в составе турецкой команды отметился Дженк Тосун.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 10 очков (4 матча); 2. Украина — 8 (4); 3. Турция — 8 (5); 4. Исландия — 7 (4); 5. Финляндия — 1 (5); 6. Косово — 1 (4).