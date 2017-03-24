Буффон выйдет в старте сборной Италии и проведёт 1000-й матч в карьере

Голкипер Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе сборной Италии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Албании.
Для 39-летнего вратаря этот матч станет 1000-м в профессиональном футболе. В активе Буффона 612 матчей за «Ювентус», 220 — за «Парму», а за «скуадра адзурра» он сегодня проведёт 168-ю игру.
Буффон также станет рекордсменом по количеству матчей среди игроков европейских сборных. Он опередит испанца Икера Касильяса (167).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Албания. Начало — в 22:45 мск.