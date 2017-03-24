Головин: Россия играла лучше и точно не заслуживала поражения

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал поражение команды от Кот-д'Ивуара (0:2) в товарищеском матче.
«Россия играла лучше и точно не заслуживала поражения. Думаю, мы контролировали игру и у нас было больше моментов. По большому счёту, ивуарийцы создали всего два момента. Подвела реализация. Не сказал бы, что соперники задавили нас мощью. Мы им не уступали в единоборствах. У нас ещё только строится команда, не хватает сыгранности. Поддержка сегодня была хорошая, и мы поблагодарили болельщиков за то, что они за нас переживали. Что касается свиста, то в какой-то мере мы его заслужили. Болельщики от нас ждут победы, а сегодня не получилось», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.