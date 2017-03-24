Акинфеев: сборная России понимает, что болельщики ждут от нас праздника

Капитан сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение национальной команды от Кот-д'Ивуара (0:2) в товарищеском матче, который прошёл в Краснодаре.
«Отражает ли счёт игру? Счёт всегда отражает. Кто забивает, тот и выигрывает. Не получилось сразу всё. Были моменты, но не реализовали. Разбора игры ещё не было, он впереди.
Краснодарские фанаты болели за нас, переживали. Обидно, что оба матча тут проиграли. Будем задумываться над своей игрой. Мы понимаем, что болельщики ждут от нас праздника», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.