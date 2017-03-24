Куасси: хотел бы попасть на чемпионате мира в одну группу со сборной России

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Эбу Куасси поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России. Ивуарийцы в Краснодаре победили со счётом 2:0. Куасси ранее выступал за «Краснодар».
«Я не могу сказать, что мы лучше сборной России. По одному матчу не стоит делать выводы. И у нас, и у россиян новая молодая команда. До ЧМ-2018 ещё есть время подготовиться. Хотел бы я попасть на мундиале в одну группу со сборной России? Конечно», — передаёт слова Куасси корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.