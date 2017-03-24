Черчесов: есть формальности по Марио Фернандесу, поэтому он не вышел на поле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник Марио Фернандес остался на скамейке запасных в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара (0:2), который прошёл в Краснодаре.
«Есть формальности по Фернандесу. Мы не хотели рисковать, поэтому он не появился на поле», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Марио Фернандес, выступающий за ЦСКА, получил российское гражданство летом прошлого года, но пока не дебютировал за национальную команду, хотя несколько раз был вызван в её расположение.