Мутко: рисунка игры сборной России мы пока не видим

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что результат сборной России в контрольном матче с командой Кот-д'Ивуара не устраивает и рисунка игры российской команды пока не видно. В пятницу подопечные Станислава Черчесова проиграли в Краснодаре ивуарийцам со счётом 0:2.
«По эмоциям всегда сложно делать выводы. Это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки — это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить — результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. В принципе, ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать.
Мы проиграли, но проиграли серьёзной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить всё тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе, для команды делается всё возможное. Важно двигаться вперёд. Есть тренеры, есть эксперты — надо думать.
У нас ещё одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир. Но хотелось бы, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные — Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла: проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов — разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет», — цитирует Мутко ТАСС.