Самедов: свист? Если мы так играем, значит этого заслуживаем

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал домашнее поражение от команды Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре.
«Если проиграли, значит заслужили такого результата. Сложно сейчас говорить, в чём причина, надо проанализировать. Многие вещи не получались. Может, времени не хватает, не знаю. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают.
Можно ли ожидать другой игры в матче с Бельгией? Хочется верить. У нас есть четыре дня, постараемся сделать всё, что в наших силах. Как отреагировали на свист трибун? Если мы так играем на футбольном поле, значит этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать…
Соперник был быстрее, здорово исполнили эти два момента», — приводит слова Самедова Rusfootball.