Романцев: с Бельгией игра получится не очень удачная, поиск состава продолжится

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказал мнение о том, какой будет для российской команды товарищеская игра со сборной Бельгии, которая состоится в Сочи 28 марта. В пятницу подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре со счётом 0:2 уступили команде Кот-д’Ивуара.
«Я думаю, что с Бельгией игра получится не очень удачная. Во-первых, бельгийцы в порядке, во-вторых, поиск состава продолжится и в этом матче. А после этого матча уже нужно будет определять костяк. Сейчас пока состав экспериментальный – тренер увидел, кому можно доверять, а кому нет. Сегодня была очень хорошая информативная игра для Черчесова. Так же будет и с Бельгией.
Думаю, у нас есть и другие игроки, кроме тех, что играли сегодня. Поэтому Черчесов и ищет, поэтому и привлекает новых игроков. Кто-то по одной игре играет, кто-то – чаще. У нас нет звёзд, чтобы сделать из них состав, но много средних игроков. Из них можно найти сильнейших и создать команду. Этим Черчесов и занимается.
Рано ли вызывать в сборную Кутепова? Это вопрос к Станиславу Саламовичу», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.