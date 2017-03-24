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Заха: сборная Кот-д'Ивуара в матче с Россией отлично выступила командно
24 марта 2017, пятница. 23:03.
Футбол
Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара
Уилфрид Заха
прокомментировал победу над командой России в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу африканцев.
«Господь — это моя сила. Отличное командное выступление сегодня. Возвращаемся на поле в понедельник», — написал Заха в
своём «твиттере»
.
Посмотреть гол можно в официальном
«Твиттере» РФПЛ
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол
Сборная России — Футбол
Уилфрид Заха
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