Озил: сейчас не имеет смысла спекулировать о моём будущем

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отказался комментировать своё будущее в лондонском клубе.
«У меня по-прежнему контракт с «Арсеналом», и сейчас не имеет смысла спекулировать на тему моего будущего. Мы поговорим об этом в конце сезона. Меня всё устраивает в «Арсенале» и в Лондоне.
Сейчас команда переживает непростые времена. У нас что-то не работает, и мы слишком много пропускаем. Возможно, проблема связана с неуверенностью в себе. Я уверен, что вскоре мы вновь начнём побеждать», – цитирует Озила ESPN FC.