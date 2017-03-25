Сборная Испании дома разгромила Израиль, Македония была сильнее Лихтенштейна

В матче 5-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в европейской зоне сборная Испании на своём поле разгромила со счётом 4:1 команду Израиля.
На 13-й минуте Давид Сильва счёт открыл, в конце первого тайма Витоло удвоил преимущество «фурия роха», а в начале второй половины отличился Диего Коста. На 76-й минуте один мяч в составе израильской команды отыграл Лиор Рафаэлов. Окончательный результат в концовке установил Иско.
В другом матче этой группы первую победу одержала сборная Македонии, которая в гостях со счётом 3:0 разгромила команду Лихтенштейна.
Таблица группы G: 1. Испания — 13 очков; 2. Италия — 13; 3. Израиль — 9; 4. Албания — 6; 5. Македония — 3; 6. Лихтенштейн — 0.