Буффон: сборная Испании не является непобедимой, Италия может её обыграть

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после домашней победы над Албанией (2:0) в матче квалификации ЧМ-2018 выразил мнение, что его команде по силам на выезде обыграть команду Испании на выезде. Матч состоится 2 сентября. Матч в Италии завершился со счётом 1:1.
«Мы, конечно же, не будем фаворитами в матче с Испанией, но она не является непобедимой. Непобедимых команд нет.
На кону стоит многое и мы знаем об этом. Если мы будем играть так, как заиграли после пропущенного от Испании гола в Турине или так, как на Евро-2016, то доставим соперникам реальные проблемы.
В таких матчах детали, которые могут сыграть в вашу пользу, или наоборот. Важно развить в себе веру в то, что мы можем добиться чего-то значимого», — сказал Буффон в эфире Sky Sport Italia.