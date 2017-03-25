Гол Х. Эрнандеса помог Мексике победить Коста-Рику в матче квалификации ЧМ-2018

В матче 3-го тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки сборная Мексики дома обыграла команду Коста-Рики со счётом 2:0.
На 7-й минуте нападающий Хавьер Эрнандес вывел хозяев вперёд, а защитник Нестор Араухо под занавес первого периода упрочил лидерство мексиканцев. Дважды в роли ассистента партнёрам выступил Карлос Вела.
В другом матче команда Тринидада и Тобаго, благодаря голу Кевина Молино, обыграла команду Панамы — 1:0.
После трёх проведённых матче Мексика с 7 очками лидирует в турнирной таблице, на 1 очко опережая Коста-Рику. Панама с 4 очками — третья, а Тринидад и Тобаго (3) — пятый.