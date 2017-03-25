Лукаку: хочу выигрывать титулы и трофеи, в амбициях нет ничего плохого

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что уже принял решение относительно нового контракта с клубом, а также заявил, что в его амбициях нет ничего плохого.
Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. В Англии полагают, что бельгийский форвард не будет подписывать новый контракт с «ирисками».
«В амбициях нет ничего плохого. Я проделал большой путь, но впереди длинная дорога, и я знаю, что должен прибавить и стать лучше. Я хочу помочь „Эвертону“, насколько возможно, а также сборной. Думаю, мы можем добиться многого.
Иногда люди ошибаются относительно моих слов, но это только амбиции, которые у меня есть: я хочу выигрывать титулы и трофеи.
Я не думаю, что люди должны воспринимать это как высокомерие — люди должны это принять», — заявил Лукаку, слова которого приводит Sky Sports.