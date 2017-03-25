Милияш: товарищеский матч с братским «Спартаком» — праздник для «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад Милияш поделился ожиданиями от домашнего товарищеского матча со «Спартаком», который состоится сегодня, 25 марта.
«Я играл против «Спартака» ещё в 2008 году в товарищеском турнире. А вот в 2014 году упустил возможность встретиться с нашим братским клубом. С нетерпением жду встречи с командой, с которой многие годы существуют прекрасные и дружественные отношения.
Приятно, что в субботу сыграем со «Спартаком». В первую очередь рад за болельщиков. Это будет прекрасная возможность собраться всем вместе и насладиться футболом и поддержкой. «Црвена» сможет проверить свои силы против такой сильной команды. Этот день станет настоящим праздником для нашего клуба. Матч пройдёт при фантастической атмосфере», — цитирует Милияша пресс-служба сербского клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск.