Р. Мартинес: верю в то, что Лукаку может стать лучшим нападающим в мире

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды и «Эвертона» Ромелу Лукаку.
«Когда ты работаешь с Лукаку, видишь, что он живёт футболом. В его жизни есть только футбол. Он всегда старается работать по максимуму на тренировках. Ромелу представляет собой голевую угрозу с юного возраста. Он сильно изменился за последние два года, работая над улучшением своей игры. При нём всегда его выдающееся мастерство бомбардира. Всегда верил в то, что он может стать лучшим нападающим в мире, поскольку у него для этого всё есть», — цитирует Мартинеса Goal.
В этом сезоне английской Премьер-лиги Лукаку на данный момент лидирует в списке лучших снайперов турнира, забив 21 гол за «Эвертон» в 28 матчах.