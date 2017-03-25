Люксембург – Франция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В субботу, 25 марта, в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» состоится матч пятого тура группы A европейской квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Люксембурга и Франции.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Люксембург – Франция.
Ранее друг с другом команды встречались 18 раз. 16 раз победу праздновали футболисты сборной Франции, и два раз сильнее оказывались игроки сборной Люксембурга. Последняя встреча между ними состоялась в марте 2011 года и завершилась победой сборной Франции в гостях со счётом 2:0.
Турнирное положение в группе A после пяти туров: 1. Франция — 10 очков; 2. Нидерланды — 7; 3. Швеция — 7; 4. Болгария — 6; 5. Беларусь — 2; 6. Люксембург — 1.