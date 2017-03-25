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Верратти считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов

25 марта 2017, суббота. 12:18. Футбол
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выйти победителем из противостояния с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, несмотря на то, что в первом матче обыграла каталонцев со счётом 0:4. В ответной игре «ПСЖ» проиграл 1:6.

«У „Ювентуса“ есть хороший шанс пройти, так как они очень прибавили в этом сезоне», — цитирует Верратти Football Italia со ссылкой на TMW Radio.

Первый матч пройдёт 11 апреля в Турине, ответный — 19 апреля в Барселоне.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Ювентус Марко Верратти
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