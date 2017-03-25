Верратти считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выйти победителем из противостояния с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, несмотря на то, что в первом матче обыграла каталонцев со счётом 0:4. В ответной игре «ПСЖ» проиграл 1:6.
«У „Ювентуса“ есть хороший шанс пройти, так как они очень прибавили в этом сезоне», — цитирует Верратти Football Italia со ссылкой на TMW Radio.
Первый матч пройдёт 11 апреля в Турине, ответный — 19 апреля в Барселоне.