Харт: мне нравилось в «Манчестер Сити», но с тех пор кое-что изменилось

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который на правах аренды проводит сезон в «Торино», выразил мнение, что он прогрессировал в итальянском клубе, а также рассказал о своих планах на будущее.
«Быть частью великого клуба и города, познакомиться с новыми людьми – это наслаждение. В последнее время «Торино» выступал не лучшим образом, но мы продолжим сражаться, чтобы добиться максимального результата по итогам сезона. Думаю, в этом клубе я стал лучше как голкипер. Всегда стараюсь улучшать свою игру и проводить свою карьеру настолько хорошо, насколько могу.
Мне нравилось и в «Манчестер Сити», пока я был там востребован, но с тех пор кое-что изменилось. Теперь хочу играть в наилучшей команде, которая хочет видеть меня в роли своего голкипера. Мне нравится серия А, продолжаю следить и за родным «Манчестер Сити». В футболке какого бы клуба не оказался в следующем сезоне, приложу все свои усилия, выступая за него», — цитирует Харта The Guardian.