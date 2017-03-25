Полоз: в сборной России все расстроены поражением от Кот-д'Ивуара

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз прокомментировал поражение в домашнем товарищеском матче от сборной Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2.
«Что не получилось в матче против сборной Кот-д'Ивуара? Тренер покажет на теории. Надо было больше играть вперёд, без мандража. Было тяжело из-за того, что они сели глубоко, не оставив свободных зон. Что-то получалось, что-то нет. Позитивного мало. Все расстроены, огорчены», — передаёт слова Полоза корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.