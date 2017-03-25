В окружении Гризманна опровергли информацию о договорённости с «МЮ»

В окружении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна опровергли информацию о наличии соглашения с «Манчестер Юнайтед».
Ранее Manchester Evening News, ссылаясь на ближайшее окружение Гризманна, сообщил, что форвард и английский клуб достигли договорённости.
«Были запросы от больших европейских клубов, а именно английских. Но он остаётся футболистом «Атлетико». Никакой устной договорённости и тем более контрактного соглашения с кем-либо нет», – сообщили L'Équipe в окружении 26-летнего нападающего сборной Франции.