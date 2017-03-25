Мельгарехо: мне нужен шанс, чтобы начать забивать голы за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо сообщил, что ждёт своего шанса, чтобы начать забивать мячи за красно-белых, а также сравнил наставника команды Массимо Карреру с португальским специалистом Жорже Жезушем.
«Ещё надеюсь себя показать в «Спартаке». Я всегда в распоряжении тренера и готов в любой момент выйти на поле. Давно адаптировался в команде, всё хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.
Про меня говорят, что не оправдал надежд? Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса. Я довольно быстро понимал требования и Аленичева, и Карреры. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь всё просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.
Надеюсь, что в ближайших матчах выйду на поле. Всё зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет. Каррера напоминает мне Жорже Жезуша! Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками», — цитирует Мельгарехо «Советский спорт».