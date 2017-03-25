Берлускони: если продажа «Милана» китайцам сорвётся, построим молодую команду

Президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о процессе продажи итальянского клуба китайским инвесторам.
«Я здесь, как и моя семья. Продадим «Милан» только в том случае, если получим финансовые гарантии по возрождению клуба. На китайскую сторону повлиял ряд неожиданных проблем, однако несколько значительных денежных депозитов они уже внесли. С уважением относимся к своим обязанностям, а также верим, что покупатели с уважением отнесутся и к своим. Если операция не увенчается успехом, то будем работать над построением молодой команды, составленной из итальянцев», – цитирует Берлускони Football Italia.