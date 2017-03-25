Травмированный Габриэл Жезус не теряет надежды сыграть в нынешнем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не знает, когда сможет вернуться на поле, но надеется, что ещё сможет помочь команде в нынешнем сезоне.
19-летний бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля. Бразилец получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.
«Я не знаю, у меня нет прогнозов относительно возвращения, но я надеюсь, что ещё смогу сыграть в нескольких матчах в этом сезоне», — цитирует Жезуса Goal со ссылкой на SporTV.
После перехода в «Манчестер Сити» зимой нападающий успел принять участие в четырёх матчах АПЛ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.