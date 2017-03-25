Нападающий «Ривер Плейт» Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина

Нападающий «Ривер Плейт» Лукас Аларио вызван в сборную Аргентины в связи с тем, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не сможет помочь национальной команде в отборочном матче чемпионата мира 2018 с командой Боливии из-за перебора жёлтых карточек, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.
Наряду с Аларио, главный тренер аргентинской сборной Эдгардо Бауса вызвал защитника «Сан-Лоренсо» Матьяс Каруссо и полузащитника «Лануса» Ивана Марконе.
В предстоящем 28 марта в Ла-Пасе матче аргентинцы из-за дисквалификации также не смогут рассчитывать на Николаса Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьера Маскерано («Барселона») и Лукаса Билью («Лацио»). Из-за травм не смогут сыграть Габриэль Меркадо и Эммануэль Мас.