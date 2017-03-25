Кантона – об отсутствии Бензема в сборной: Франция – очень странная страна

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона прокомментировал отсутствие форварда «Реала» Карима Бензема в числе вызванных игроков сборной Франции, которая 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведёт товарищеский поединок с Испанией.
«Ситуация с отсутствием Бензема в сборной? Франция – очень странная страна. Если тебя в чём-то обвинили, то отстраняют от сборной на неопределённое время, но в аналогичной ситуации другие люди здесь претендуют на пост президента. Политик Франсуа Фийон однажды предложил отменять матчи, если перед ними проявляется неуважение к национальному гимну. Тогда предлагаю отменять выборы, если кандидаты не уважают мораль и этику», – цитирует Кантона Eurosport.
Ранее Бензема потребовал объяснений по поводу своего очередного отсутствия в числе вызванных игроков сборной Франции, а главный тренер команды Дидье Дешам отказался комментировать слова игрока.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает Дешам.