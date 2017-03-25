Р. Карлос: Россия проведёт один из лучших Кубков конфедераций

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Анжи», выразил уверенность, что Россия проведёт Кубок конфедераций 2017 года на высшем уровне.
«Россия готова очень хорошо как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.
Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то всё получается на высшем уровне. Уверен, никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство», – цитирует Карлоса Welcome2018.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.