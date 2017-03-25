Барцальи покинул расположение сборной Италии по личным причинам

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи покинул расположение национальной команды по личным причинам, сообщает Football Italia.
24 марта 35-летний футболист полностью отыграл отборочный матч чемпионата мира 2018 года с Албанией (2:0), а на следующий день получил разрешение покинуть расположение итальянской сборной.
28 марта Италия проведёт товарищеский матч с командой Нидерландов. Участие Барцальи и других ветеранов «скуадры адзурры» в этой встрече ещё до матча с албанцами считалось маловероятным.