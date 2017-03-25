Берлускони: продажа Доннаруммы даже не обсуждается

Президент «Милана» Сильвио Берлускони сообщил, что клуб не намерен продавать вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
«Джанлуиджи — великолепный продукт нашей молодёжной системы, он чувствует сильную привязанность в своем сердце к майке россонери. У нас продажа Доннаруммы даже не обсуждается», — сказал Берлускони в интервью La Verita.
Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Сити» готово выложить за 18-летнего футболиста € 120-150 млн. В английском клубе считают, что Доннарумма является идеальным кандидатом на смену Джо Харту и нестабильно играющим Вилли Кабальеро и Клаудио Браво.