ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из штаб-квартиры в Цюрихе

ФИФА убрала мемориальную табличку с именем бывшего президента организации, Йозефа Блаттера, из штаб-квартиры в Цюрихе, сообщает AP News.
Табличка с именами членов руководства организации, включая Блаттера, была установлена в 2007 году в зоне приёма гостей после открытия штаб-квартиры ФИФА, на строительство которой было потрачено около $ 200 млн.
Блаттер на конгрессе ФИФА в мае 2015 года был переизбран на очередной президентский срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. В конце 2015 года Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбола на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию Блаттера и Платини до шести лет.